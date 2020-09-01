США могут ввести санкции против РФ в случае вмешательства в события в Беларуси, - СМИ

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Госдепартамент готовит санкции против 7 граждан Беларуси

Соединённые Штаты рассмотрят введение санкций против Российской Федерации, если Кремль будет "более открыто вмешиваться в ситуацию" в Беларуси. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

По словам чиновника, Госдепартамент готовит санкции против 7 граждан Беларуси, которые, по мнению США, связаны с фальсификацией итогов президентских выборов и применением насилия к мирным протестующим.

"Это минимальные усилия… чтобы не только назвать и пристыдить, но и показать, что когда люди крадут выборы и применяют насилие в отношении мирных протестующих, пользующихся основными свободами собраний и слова, то должна быть какая-то ответственность", - сказал чиновник.

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Напомним, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа. Кроме того, в Евросоюзе готовятся ввести санкции против людей, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси.

Позднее в СМИ появилась информация, что послы стран Европейского Союза на следующей неделе утвердят санкции ЕС против ряда должностных лиц Республики Беларусь.