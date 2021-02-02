США могут снять санкции с "Северного потока-2", если газовый контракт Украины и РФ будет пересмотрен, - СМИ

США стремятся пересмотра газового контракта Украины и России Фото из открытых источников

Вашингтон стремится уменьшить зависимость Европы от российского газа и настаивает на защите украинских интересов

Соединенные Штаты Америки выступают за пересмотр контракта между Украиной и Россией на транзит газа в страны Европейского союза. Это может стать предпосылкой к отмене санкций против газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает газета Handelsblatt.

В частности, Вашингтон призывает пересмотреть соглашение, регулирующее транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Однако, детали предложения пока неизвестны.

Кроме того, в СМИ подчеркнули, что США могут отменить ранее введенные санкции против газопровода "Северный поток 2". Однако, для этого Германия должна гарантировать защиту интересов Украины.

"Немцы должны изложить пакетное решение. В противном случае мы не сможем решить проблему "Северного потока-2", - пишет издание, ссылаясь на неназванного представителя США.

Отмечается, что Вашингтон стремится сделать Европу менее зависимой от российского газа и пытается не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры.

Таким образом, если Москва будет оказывать давление на Украину, может быть применен механизм отключения поставок по "Северному потоку-2", заверил представитель. В связи с этим США призывают пересмотреть контракт на транзит российского газа через украинскую ГТС.

Второй вариант предполагает, что Германия должна помочь Украине расширить инфраструктуру для поставок водорода в страны ЕС. Однако пока федеральное правительство не готово делать конкретные предложения.

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что газопровод "Северный поток-2" является плохим соглашением для Европы, а потому он намерен пересмотреть санкции, введенные предыдущей администрацией.