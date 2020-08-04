США испытали межконтинентальную ракету, способную нести ядерные заряды

Военные заявили, что тестирование не связано с реакцией на какие-либо события

США испытали баллистическую ракету Фото из открытых источников

США провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая может оснащаться ядерными боеголовками. Об этом сообщила пресс-служба Стратегического командования США.

Отмечается, что тестирование состоялось 4 августа в штате Калфиорния, в 00:21 по местному времени. Известно, что ракета преодолела расстояние в 4,2 тыс. миль (6,72 тыс. км) до цели, расположенной в районе Маршалловых островов.

По словам военных, тест демонстрирует, что ядерное сдерживание США является надежным и эффективным для угроз 21 века. В то же время, в ведомстве добавили, что тестовые запуски не являются реакцией на мировые события или региональную напряженность.

При этом подчеркивается, что испытания имели целью подтвердить точность и надежность системы вооружения межконтинентальной баллистической ракеты и получить данные для обеспечения ядерного сдерживания со стороны США.

Напомним, недавно стало известно, что Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету в Японском море. Запуск состоялся еще 6 июля, однако ни военные органы, ни средства массовой информации Северной Кореи не объявили о старте. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела меньше 100 километров.