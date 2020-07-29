США и РФ начали переговоры относительно контроля над ядерным вооружением

Страны планируют ограничить возможное количество ядерных боеголовок

Россия заявила о готовности применять ядерное оружие Фото из открытых источников

В Вене начались трехдневные американо-российские переговоры по контролю над ядерным вооружением. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что во время первого раунда в прошлом месяце стороны обсудили последнее действующее соглашение - договор СНВ-III. Он ограничивает число развернутых ядерных боеголовок большой дальности и количество их носителей, которые может иметь каждая страна.

Однако, США и Россия надеются заменить договор СНВ новым соглашением до его окончания в феврале. Эксперты считают, что переговоры между Вашингтоном и Москвой являются важным фактором международной безопасности. По словам представителя Университета Флориды Александра Краутера, необходимо иметь ограничения на количество ядерных боеголовок в мире и привлечь к переговорам Китай.

Кроме того, Америка предложила правила ответственного поведения в космосе, которые будут основаны на основе существующих правил ведения войны. Помощник госсекретаря США Крис Форд заявил, что власть страны надеется на "изучение путей повышения безопасности и стабильности в космическом пространстве" во время встречи.

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Напомним, недавно снимки лаборатории Planet Labs показали активный объект в Северной Корее, который используется для создания ядерных боеголовок. По словам лидера страны Ким Чен Ына, ядерное оружие необходимо Северной Корее, чтобы обеспечить ее безопасность из-за "давления высокой интенсивности и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил".