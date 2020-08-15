США и Польша подписали договор о военном сотрудничестве

Подписание договорю между Польшей и США Фото з відкритих джерел

Сегодня в Польше насчитывается 4,5 тысячи солдат, отправленных предыдущим президентом США Бараком Обамой

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео подписали договор о расширении военного сотрудничества. Об этом сообщает Польское радио.

"В Президентском дворце в Варшаве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео, который прибыл с визитом на празднование 100-й годовщины Варшавской битвы, подписали договор о расширении военного польско-американского сотрудничества. Договор подписан в присутствии президента Анджея Дуды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, в Польше создадут выдвинутое командование V корпуса армии США, куда прилетит еще 1000 американских солдат. Сегодня в Польше насчитывается 4,5 тысячи солдат, отправленных предыдущим президентом США Бараком Обамой.

В свою очередь, Дуда на церемонии подписания договора между Польшей и США о расширении военного сотрудничества заявил, что этот договор является гарантией безопасности не только в отношении Польши, но и всего региона.

"В военном смысле это, безусловно, означает уже сегодня повышение безопасности для государств Балтии, для всех наших соседей. Но и в области энергетики в будущем это будет означать большую безопасность в нашем регионе также для Украины", - сказал он.

Новости по теме: Польша попросила США ввести войска на свою территорию

Напомним, Министерство обороны США сообщило о завершении работы над соглашением об укреплении оборонного сотрудничества с Польшей, которое предусматривает размещение в стране еще 1000 военнослужащих на ротационной основе с целью сдерживания России, укрепления НАТО и повышения операционной и стратегической гибкости альянса.