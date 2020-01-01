США и Израиль не поддержали бюджет ООН на 2021 год

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Причиной называют выделение средств одной из организаций

США и Израиль во время Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали против бюджета организации на 2021 год. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на прошлой неделе в режиме онлайн эти страны стали единственными из 170 членов ООН, которые не поддержали смету на 3,2 млрд долларов. При этом недовольство государств вызвало выделение средств Всемирной конференции ООН по борьбе с расизмом ("Дурбан II"). США и Израиль считают, что эта конференция стала платформой для антиизраильских организаций.

Также Вашингтон не устроило отсутствие поддержки со стороны ООН в стремлении восстановить мониторинговую группу по санкциям в отношении Ирана.

Как сообщает Deutsche Welle, представительница США при ООН Келли Крафт заявила, что бюджет организации на 2021 год – это "уступка, которая укрепляет позорное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости".

Напомним, недавно Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию относительно прав человека во временно оккупированном Крыму. Документ под названием "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" поддержали более 60 стран-участниц.