США хотят держать Украину под своим контролем, но на деньги России, - Путин

"Они (США, - ред.) Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши (российские, - ред.) деньги. Сами не хотят им деньги давать", - подчеркнул Путин.
По словам российского лидера, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу через территории Украины.
Кроме того он отметил, что Россия заинтересована в продолжении транзита.
Напомним, ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что, если Россия и достроит "Северный поток-2", то с большой задержкой, поскольку у нее нет нужных технологий.
Вскоре, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ответил министру энергетики США, который выразил сомнения относительно того, что РФ самостоятельно достроит газопровод "Северный поток-2".