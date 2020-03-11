США хотят держать Украину под своим контролем, но на деньги России, - Путин

Россия заинтересована в продолжении транзита через Украину, отметил Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки хотят держать Украину под внешним управлением за счет России. Об этом он сказал в интервью "ТАСС".

"Они (США, - ред.) Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши (российские, - ред.) деньги. Сами не хотят им деньги давать", - подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу через территории Украины.

Кроме того он отметил, что Россия заинтересована в продолжении транзита.

Напомним, ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что, если Россия и достроит "Северный поток-2", то с большой задержкой, поскольку у нее нет нужных технологий.

Вскоре, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ответил министру энергетики США, который выразил сомнения относительно того, что РФ самостоятельно достроит газопровод "Северный поток-2".