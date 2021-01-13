live
Новости » Мир Читати новину українською

США готовят новый санкционный пакет против "Северного потока-2", - СМИ

Фото из открытых источников

Госдеп до конца недели опубликует отчет о компаниях, помогающих в строительстве трубопровода

Европейские компании, участвовавшие в строительстве газопровода "Северный поток-2" рискуют попасть под новые санкции, которые уже готовит администрация президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в правительстве.

"Мы стараемся проинформировать компании о рисках и убедить их отказаться от этого дела, пока не стало слишком поздно", – рассказали источник из правительства США.

Планируется, что Госдеп до конца недели опубликует отчет о компаниях, которые помогают в строительстве трубопровода. Под санкции могут попасть компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой проекта. Вероятно, под санкциями может оказаться Страховая группа Zurich Insurance Group.

По информации издания, в течение последних месяцев европейские компании получали запросы от Госдепа относительно своей роли в проекте.

Новости по теме: В Кремле санкции против "Северного потока-2" назвали "рейдерской атакой"

Напомним, недавно в Норвегии компания DNV GL, которая должна была сертифицировать российский газопровод "Северный поток-2", отказалась предоставлять эту услугу из-за новых санкций США.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

50% от того, что выделяют на дороги, кладут в карманы, – Журавский Доходы госбюджета за 2020 год превысили запланированные, - Минфин Половина бюджета-2021 направлена на выплату долгов: Социальная политика в Украине загнана в тупик, – Кацман Взрыв в Йемене, пять штаммов коронавируса в Украине и возможные лавины в Карпатах: Актуальное на утро 31 декабря
Loading...

программы канала ZIK

Тарифный геноцид. Подпольная вакцинация. Сотрудничество с МВФ. Донбасс | Ток-шоу
Школа без школы. Товарооборот Украины. Тарифы. Сотрудничество Молдовы и Украины | Детали дня | 12.01.21
Вадим Карасев | Ток-шоу
Тарифный геноцид. Министерские схемы. Ситуация на Донбассе | Ток-шоу
Тарифные протесты. Доходы политиков. Подпольная вакцинация. Реформа Супрун | Ток-шоу
Новый бунт в США. Тарифный Майдан. Блокировка соцсетей. Игнорирование локдауна | Детали дня | 11.01.21