США готовят новый санкционный пакет против "Северного потока-2", - СМИ

Фото из открытых источников

Госдеп до конца недели опубликует отчет о компаниях, помогающих в строительстве трубопровода

Европейские компании, участвовавшие в строительстве газопровода "Северный поток-2" рискуют попасть под новые санкции, которые уже готовит администрация президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в правительстве.

"Мы стараемся проинформировать компании о рисках и убедить их отказаться от этого дела, пока не стало слишком поздно", – рассказали источник из правительства США.

Планируется, что Госдеп до конца недели опубликует отчет о компаниях, которые помогают в строительстве трубопровода. Под санкции могут попасть компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой проекта. Вероятно, под санкциями может оказаться Страховая группа Zurich Insurance Group.

По информации издания, в течение последних месяцев европейские компании получали запросы от Госдепа относительно своей роли в проекте.

Напомним, недавно в Норвегии компания DNV GL, которая должна была сертифицировать российский газопровод "Северный поток-2", отказалась предоставлять эту услугу из-за новых санкций США.