"США - главный враг КНДР": Ким Чен Ын предупредил о намерении расширять ядерный потенциал

Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото из открытых источников

Корейский политик сообщил о якобы завершении исследования для разработки новых ядерных подводных лодок

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что США "самый большой враг" его страны, и пригрозил продолжать развивать ядерный потенциал. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на слова политика на восьмом съезде правящей Трудовой партии КНДР.

В частности, Ким Чен Ын убежден, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не изменится независимо от того, кто возглавит Белый дом. Несмотря на это, корейский лидер предупредил, что изменение "враждебной позиции" Америки поможет наладить отношения между странами.

Также политик сообщил о якобы завершении исследования для разработки новых ядерных подводных лодок. По его словам, сейчас идет подготовка к испытаниям и изготовлению оружия.

Yonhap

Заметим, это первая публичная реакция Ким Чен Ына на избрание Джо Байдена новым президентом США.

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Ранее Байден заявлял, что не будет проводить встречи с лидером КНДР без предпосылок. Кроме этого, новоизбранный американский президент назвал Ким Чен Ына "бандитом" и "диктатором" и пообещал проводить "принципиальную" дипломатию в отношении Пхеньяна.

Напомним, недавно в КНДР состоялся ночной военный парад в честь 75-й годовщины Рабочей партии, во время которого была показана новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15".

Перед этим Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету в Японском море.