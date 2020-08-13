США допускают введение санкций против Беларуси

Майк Помпео фото - из открытых источников

По словам госсекретаря, вполне возможно, что США прекратят поставки нефти в Беларусь

Белый дом пока не определился, какой будет реакция из-за ситуации вокруг выборов президента Беларуси, отметив, что "рассмотрят все варианты". Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы еще не определились с тем, какая будет надлежащая реакция, но могу сказать одно: мы будем сотрудничать с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и которые так же обеспокоены тем, что произошло", - сказал Помпео.

По словам госсекретаря, вполне возможно, что США прекратят поставки нефти в Беларусь.

"Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать – и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке, – на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам – это еще только предстоит определить. Выборы состоялись совсем недавно, и мы должны понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем", - добавил Помпео.

Новости по теме: В Беларуси в одной из больниц скончался задержанный во время акций протеста парень

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердила ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

В среду, 12 августа, МВД Беларуси признало, что силовики стреляли на поражение по демонстрантам.