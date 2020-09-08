США должны готовиться к вторжению России в Беларусь и начать с четырех этапов, – National Interest

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной кампании в городе Тампа штата Флорида, 24 октября 2016 года AP Photo/Evan Vucci

Они станут не лишними, если в Беларуси повторится "украинский сценарий"

Великие державы — конкуренты США — Китай и Россия — идут вразрез с принципами и ценностями свободного мира. Китайская дуга тянется от Гонконга и Южно-Китайского моря через границу Гималаев с Индией и по Новому шелковому пути прямо в Европу. Тем временем Россия продолжает свой экспансионизм от Сирии, через Крым и Донбасс до Ливии.

В этих обширных регионах Москва и Пекин "попирают" демократию и верховенство закона с конечным намерением дать отпор американскому влиянию. Сегодня новым театром состязания становится Белоруссия. Вашингтону следует дать недвусмысленно понять, что российское вмешательство против демократической воли белорусского народа не останется незамеченным.

Об этом заявляют аналитики Института Гувера Рассел Берман и Кирон Скиннер в статье, вышедшей накануне в The National Interest.

"Президенту США Дональду Трампу удалось удержаться от новых войн... Но агрессивный шаг России в Белоруссии в таких же масштабах, какие имели место в Украине, — это совсем другое дело. Вашингтон должен срочно подчеркнуть, насколько серьезными будут последствия, если Москва сделает авантюристический неверный шаг. Владимиру Путину не следует думать, что он может занять Минск так же, как Леонид Брежнев "оккупировал" Прагу. Тем не менее Вашингтону следует быть готовым действовать, если он попытается", - убеждены они.

По словам экспертов, подобное развитие событий потребует от США мобилизации на четырех уровнях уровнях:

необходимо срочно начать интенсивные дипломатические консультации со всеми членами НАТО. заложить основу для приостановления действия Основополагающего акта НАТО — Россия 1997 года, который после окончания Холодной войны был основан на отсутствии враждебных отношений с Москвой и ожидании того, что она внесет свой вклад в европейскую стабильность, демократию и мир. выразить четкие заверения в поддержке странам восточного европейского фланга - странам Прибалтики, Вышеградской четверке и т.д. оказать давление на "старую Европу", особенно на бывшее прифронтовое государство — Германию — с тем, чтобы она начала выполнять взятые на себя обязательства в регионе.

Белоруссия, констатируют авторы, — часть европейского театра. Республика также является частью всеобъемлющего глобального соревнования. Слабость Вашингтона в Северо-Восточной Европе соблазнит его противников в Восточной Азии. Поэтому необходимо планировать наихудшие сценарии: за обычным наступлением России в Белоруссии может последовать наступление Китая на Гонконг или даже на Тайвань.

"Предотвращение таких катастрофических событий потребует, чтобы Вашингтон четко подчеркнул свою приверженность существующим альянсам, укрепление их и создание структуры безопасности, адекватной современным требованиям", - резюмируют аналитики.

Напомним, ранее СМИ заявили о том, что Беларусь на фоне общественного волнения оказалась на шаг ближе к углублению интеграции с Россией. В частности, недавний визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на встречу с Лукашенко в Минск, очевидно, означал предварительное согласование интеграционных договорённостей с РФ и сдачу тех или иных промышленных активов Москве.

К слову, сегодня в интервью российским СМИ президент Белоруси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграционные процессы в рамках Союзного государства.