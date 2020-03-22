Средний инкубационный период для коронавируса COVID-19 составляет около пяти дней, - ученые

Более 97% симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дней

Дезинфекция возле Пизанской башни EPA-EFE

Сотрудники Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге провели исследование, которое показало, что медианное время с момента заражения до проявления симптомов инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, составляет 5,1 дня. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Согласно сообщению, примерно в 97,5% людей симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дней после заражения. Полученные данные подтверждают предыдущие оценки и оправдывают необходимость 14-дневного карантинного периода.

По подсчетам ученых, на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человек, у которого после выхода с карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания.

Следует заметить, что примерно такой же инкубационный период ранее был установлен и для вирусов, вызвавших тяжелый острый респираторный синдром (SARS, атипичная пневмония, 2002 год) и ближневосточный респираторный синдром (MERS, верблюжий грипп, 2015 год).

Напомним, по состоянию на 09:30 воскресенья, 22 марта, в мире количество людей, которые заразились коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, составляет 307 280.

Также по информации ООН, в Италии, где в данный момент зафиксирована самая большая вспышка COVID-19 в Европе, 20% медицинского персонала заразились коронавирусной инфекцией.