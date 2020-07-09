Спутниковые снимки показали активность на ядерном объекте в КНДР

КНДР Фото из открытых источников

Объект имеет все признаки ядерного объекта

Снимки, сделанные лабораторией Planet Labs и проанализированные экспертами Института международных исследований Миддлбери (США), показывают активный объект в селе Волло-Ре близ Пхеньяна, который используется для создания ядерных боеголовок. Об этом сообщает CNN.

"Данный объект имеет все признаки ядерного объекта - периметр охраны, жилье, подземная инфраструктура", - заявил телеканалу CNN Джеффри Льюи, профессор Института международных исследований Миддлбери.

Он отметил, что на объекте наблюдается большая транспортная активность.

"Последние спутниковые снимки показывают, что движение транспортных средств продолжается, что позволяет предположить, что КНДР продолжает производить ядерные боеголовки или их компоненты", - добавил эксперт.

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