Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин надеется вынести на обсуждение с коллегами из Франции и Германии мирные инициативы Медведчука относительно Донбасса

Вячеслав Володин Фото из открытых источников

Депутаты парламентов России, Франции, Германии уже в ближайшее время готовы вернуться к плодотворной работе в рамках формата "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция", инициатором которого стал Виктор Медведчук.

Представители парламентов России, Франции, Германии настроены на конструктивную работу. И только Верховная Рада Украины игнорирует инициативу своего парламентария.

Об этом рассказал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По словам спикера нижней палаты российского парламента, Госдума намерена вернуться к диалогу с парламентами Франции и Германии в рамках "нормандского формата". Но при этом Верховной Раде тоже следует подключиться к этой работе, если Украина планирует выполнять свои обязательства.

"Как только ситуация в связи с пандемией изменится, эти вопросы мы надеемся вынести на обсуждение в рамках диалога с нашими коллегами из Франции и Германии. Если Украина, заявляя позицию в рамках "нормандской четверки", собирается выполнять их, то нужно, чтобы Верховная Рада со своей стороны подключалась к этой работе", – цитирует Володина ТАСС.

В ТАСС напоминают, что инициатива о приглашении парламентариев к переговорам по урегулированию ситуации на Востоке Украины впервые была озвучена председателем Политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

"На встрече в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным он высказал предложение по организации межпарламентского диалога в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) по Донбассу. Путин инициативу поддержал. В январе украинский парламентарий провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а затем представил "Парламентское измерение "нормандского формата"" в Германии для всех крупных фракций Бундестага", – пишет ТАСС.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что при нынешней украинской власти мирного урегулирования ситуации на Донбассе не будет.