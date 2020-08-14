Спецслужбы США обнаружили новый интернет-вирус "Дроворуб"
Авторы отчета убеждены, что вирус разработала российская военная разведка
Агентство по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки и Федеральное бюро расследований обнародовали отчет о нововыявленном интернет-вирусе "Дроворуб" (Drovorub). Об этом сообщает Reuters.
По данным авторов отчета, хакерский инструментальный код был разработан российской военной разведкой ГРУ и применялся в кибершпионаже.
Кроме этого, в работе подчеркнули, что специалисты из российского Генштаба, которые работают с вирусом, причастны к незаконному проникновению в серверы Демократической партии. Заметим, этот инцидент произошел за несколько месяцев до президентских выборов в США в 2016 году.
К слову, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
Напомним, недавно в Сенате Соединенных Штатов приняли секретную версию пятого тома расследования о вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы США 2016 года.