Спецслужбы США обнаружили новый интернет-вирус "Дроворуб"

В США убеждены, что разработчики вируса причастны к атаке на серверы Демократической партии Фото из открытых источников

Авторы отчета убеждены, что вирус разработала российская военная разведка

Агентство по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки и Федеральное бюро расследований обнародовали отчет о нововыявленном интернет-вирусе "Дроворуб" (Drovorub). Об этом сообщает Reuters.

По данным авторов отчета, хакерский инструментальный код был разработан российской военной разведкой ГРУ и применялся в кибершпионаже.

Кроме этого, в работе подчеркнули, что специалисты из российского Генштаба, которые работают с вирусом, причастны к незаконному проникновению в серверы Демократической партии. Заметим, этот инцидент произошел за несколько месяцев до президентских выборов в США в 2016 году.

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К слову, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Напомним, недавно в Сенате Соединенных Штатов приняли секретную версию пятого тома расследования о вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы США 2016 года.





