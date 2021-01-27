Спецслужбы США идентифицировали 400 нападавших на Капитолий

Капитолий США. Вашингтон Фото из открытых источников

ФБР обратилось за помощью к населению

Спецслужбы Соединенных Штатов смогли установить личности 400 человек, причастных к нападению на Капитолий 6 января. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, ФБР США попросило население о помощи с идентификацией участников нападения, после чего получило около 200 тысяч обращений. Некоторые из заявителей узнали на кадрах из хроники своих друзей или членов семьи, хотя это было "больно", но оказалось правильным шагом.

По словам начальника вашингтонского бюро ФБР Стивена Д'Антуоно, из 400 идентифицированных участников 130 были уже задержаны.

Спецслужащий подчеркнул, что ФБР привлечет к ответственности всех причастных и не успокоится, пока не выяснится, каким образом стала возможной эта атака.

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Напомним, 6 января в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа собрались на многотысячный митинг у здания Конгресса, который перерос в штурм Капитолия. В результате беспорядков погибли пятеро человек.

Впоследствии власти Соединенных Штатов Америки возбудили 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Конгрессе.