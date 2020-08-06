Специалисты рассчитали силу взрыва в Бейруте

Reuters

Это примерно 10% от сброшенной на Хиросиму атомной бомбы и является крупнейшим неядерным взрывом в истории

По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 тонн тротила, передает BBC.

В частности, команда специалистов из Шеффилдского университета (Великобритания) проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, равнялась эквивалентно 1000-1500 тонн тротила. По словам исследователей это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

В свою очередь профессор Энди Тиас, который руководил расчетами, отметил, что "это, бесспорно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории".

В службе безопасности Ливана считают, что "взрыв произошел во время сварки дверей". Искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе, что, в свою очередь, стало причиной взрыва 2750 тонн аммиачной селитры.

Напомним, накануне в порту Бейрута, столицы Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, в результате которых повреждены десятки зданий.

Позже, по результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стала бездеятельность и халатность в хранении взрывоопасных материалов на портовых складах. Как отмечается, пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра. Вопросы безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, но они так и не издали указ об утилизации этого легковоспламеняющегося материала.

По информации Reuters, за 6 месяцев до взрыва было предупреждение о необходимости утилизации селитры, однако несколько комитетов так и не выдали соответствующий указ.