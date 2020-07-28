SpaceX запланировала запуск очередной партии спутников Starlink на 1 августа

Старт ракеты-носителя уже несколько раз переносили из-за погодных условий

Компания SpaceX планирует 1 августа запустить новую партию спутников Starlink, которые необходимы для развертывания глобальной сети интернет-покрытия. Об этом сообщает Spaceflight Now.

Отмечается, что в этот раз на орбиту планируется вывести 57 спутников. Сначала оборудование должны были отправить в конце июня, но запуск несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий на космодроме мыса Канаверал во Флориде. Кроме того, в компании заявляли о необходимости дополнительной технической проверки систем.

Восьмая попытка запуска ракеты Falcon 9, которая кроме спутников доставит два малых космических аппарата дистанционного зондирования, должна состояться в субботу, 1 августа, в 10:21 по Киеву. Старт ракеты планируется на космодроме NASA.

Напомним, 4 июня ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию из 60 новых спутников системы Starlink. Сейчас на орбите работает 538 спутников этого проекта.

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Ранее сообщалось, что запуск десятой партии спутников Starlink должен был состояться 11 июля, но впоследствии его перенесли из-за погодных условий.