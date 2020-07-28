SpaceX запланировала запуск очередной партии спутников Starlink на 1 августа
Старт ракеты-носителя уже несколько раз переносили из-за погодных условий
Компания SpaceX планирует 1 августа запустить новую партию спутников Starlink, которые необходимы для развертывания глобальной сети интернет-покрытия. Об этом сообщает Spaceflight Now.
Отмечается, что в этот раз на орбиту планируется вывести 57 спутников. Сначала оборудование должны были отправить в конце июня, но запуск несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий на космодроме мыса Канаверал во Флориде. Кроме того, в компании заявляли о необходимости дополнительной технической проверки систем.
Восьмая попытка запуска ракеты Falcon 9, которая кроме спутников доставит два малых космических аппарата дистанционного зондирования, должна состояться в субботу, 1 августа, в 10:21 по Киеву. Старт ракеты планируется на космодроме NASA.
Напомним, 4 июня ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию из 60 новых спутников системы Starlink. Сейчас на орбите работает 538 спутников этого проекта.
Ранее сообщалось, что запуск десятой партии спутников Starlink должен был состояться 11 июля, но впоследствии его перенесли из-за погодных условий.