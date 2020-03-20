SpaceX запланировала первый полет с экипажем NASA

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Falcon 9 доставит астронавтов на МКС

Американская компания Илона Маска SpaceX впервые отправит астронавтов NASA на Международную космическую станцию. Об этом сообщает прессслужба NASA.

Согласно сообщению, SpaceX планирует в мае этого года запустить управляемую ракету Falcon 9, которая доставит астронавтов Боба Бенци и Дага Херли на Международную космическую станцию.

"В настоящее время NASA и SpaceX исходят из того, что запуск состоится не раньше середины-конца мая", - отметили в NASA.

Как известно, в марте 2019 года спускаемый аппарат космического корабля Crew Dragon с манекеном на борту совершил пробный полет к орбитальной станции, которая находится в 400 километрах от Земли. После шести дней в космосе он приводнился в Атлантическом океане.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX планирует с конца 2021 - середины 2022 года, отправить в космос первых туристов. В первом полете примут участие четверо людей, которые полетят на корабле Crew Dragon, но они не будут состыковываться с Международной космической станцией. Сколько будет стоить билет, пока не сообщается.