SpaceX успешно запустила на орбиту секретный спутник для Пентагона
Для компании Илона Маска этот запуск был последним в 2020 году
Американская компания SpaceX запустила на орбиту Земли секретный спутник в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что ракета Falcon 9 вывела разведывательный спутник, который весит почти семь тонн. Уже через восемь минут после взлета на Землю вернулась многоразовая ступень ракеты, которая совершила свой пятый полет.
Liftoff! pic.twitter.com/AG4rAR6qNp— SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020
Этот запуск для SpaceX стал 26-м в целом и последним в 2020 году, а также обновил годовой рекорд компании Илона Маска по количеству космических стартов за год.
При этом параметры и описание аппарата NROL-108, который был на борту ракеты, не раскрываются. Ориентировочная стоимость спутника оценивается в 1 миллиард долларов.
Напомним, недавно первый прототип космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить "прыжок" на 12,5 километров, разбился при посадке в центре стартового поля. После неудачной посадки SpaceX написала "Отличный тест. Поздравляем команду Starship".