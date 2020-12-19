SpaceX успешно запустила на орбиту секретный спутник для Пентагона

Запуск Falcon 9 Фото из открытых источников

Для компании Илона Маска этот запуск был последним в 2020 году

Американская компания SpaceX запустила на орбиту Земли секретный спутник в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что ракета Falcon 9 вывела разведывательный спутник, который весит почти семь тонн. Уже через восемь минут после взлета на Землю вернулась многоразовая ступень ракеты, которая совершила свой пятый полет.

Этот запуск для SpaceX стал 26-м в целом и последним в 2020 году, а также обновил годовой рекорд компании Илона Маска по количеству космических стартов за год.

При этом параметры и описание аппарата NROL-108, который был на борту ракеты, не раскрываются. Ориентировочная стоимость спутника оценивается в 1 миллиард долларов.

Напомним, недавно первый прототип космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить "прыжок" на 12,5 километров, разбился при посадке в центре стартового поля. После неудачной посадки SpaceX написала "Отличный тест. Поздравляем команду Starship".