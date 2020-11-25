SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников для Starlink

Спутник SpaceX Фото из открытых источников

Интернет-спутники были выведены на орбиту через 14 минут 46 секунд после старта

Ракета-носитель Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту 16-ю партию из 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в Twitter SpaceX.

Запуск состоялся 24 ноября, в 21:13 по времени Восточного побережья США (25 ноября в 04:13 по Киеву), с мыса Канаверал штата Флорида (США).

Интернет-спутники были выведены на орбиту через 14 минут 46 секунд после старта. Таким образом, орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 953 космических аппаратов Starlink.

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Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX перенесла запуск 16-й миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников.