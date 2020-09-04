SpaceX успешно испытала прототип корабля для полетов на Марс

Прототип судна поднялся на высоту 150 метров

Корабль Starship С открытых источников

Компания SpaceX осуществила успешное испытание прототипа космического корабля Starship – Starship SN6. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Отмечается, что прототип корабля поднялся на высоту 150 м, а затем приземлился. Запуск состоялся на пусковом комплексе в Бока Чика в американском штате Техас.

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020

Как пишут журналисты CNBC, прототипы построены из нержавеющей стали и представляют первые версии ракеты Starship, которую генеральный директор SpaceX Илон Маск представил в прошлом году. Сейчас компания разрабатывает "Космический корабль" с целью перевозки грузов и до 100 человек одновременно для поездок на Луну и Марс.

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Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX вывела на околоземную орбиту 12-ю партию миниспутников сети интернет-покрытие системы Starlink. Запуск ракеты Falcon 9, на борту которой были размещены спутники, состоялся с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.