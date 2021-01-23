SpaceX сегодня планирует осуществить самый масштабный запуск в истории
Ракета Falcon 9 попытается доставить на орбиту 143 спутника
В субботу, 23 января, американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX планирует осуществить самый масштабный запуск в истории космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.
Отмечается, что в рамках миссии Transporter-1 многоразовая ракета-носитель Falcon 9 доставит на орбиту 143 спутника. Запуск запланирован на 9:40 (16:40 по Киеву). По предварительной информации, он состоится во Флориде на комплексе SLC-40. Это будет пятый полет космической ракеты.
Сейчас мировой рекорд по количеству запущенных спутников принадлежит индийской миссии PSLV-C37. В феврале 2017 года она отправила на орбиту 104 спутника. Тогда как рекордом для американской SpaceX является 64 спутника, выведенных в космос во время миссии SSO-A.
Общая масса 143 спутников от 30 клиентов SpaceX - более пяти тонн. Стоимость услуг компании составляет один миллион долларов за 200 кг груза.
Напомним, ранее основатель компании Илон Маск сообщил, что в 2021 году SpaceX намерена увеличить количество полетов и осуществить почти 50 запусков в космос.