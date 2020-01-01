SpaceX получила от Пентагона контракт на запуск 28 военных спутников

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Сумма сделки составила 150 миллионов долларов

Компания SpaceX получила от Минобороны США контракт на 150 миллионов долларов для запуска своих спутников. Об этом сообщает SpaceNews.

Отмечается, что соглашение предусматривает отправку 20 аппаратов, предназначенных для обеспечения связи между наземными станциями и низко летающими объектами. Речь идет о других спутниках, МКС, а также пилотируемых самолетах и дронах.

Остальные восемь аппаратов будут выполнять функцию предупреждения о ракетных пусках. Общая сумма сделки составила 150 миллионов долларов.

Отбором компании на роль исполнителя этой миссии занималось Агентство космического развития США. В качестве критериев указывали оптимальную стоимость, предлагаемый график пусков, а также прошлый опыт.

Напомним, недавно первый прототип космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить "прыжок" на 12,5 километров, разбился при посадке в центре стартового поля. После неудачной посадки SpaceX написала " отличный тест. Поздравляем команду Starship".

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Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту 16-ю партию из 60 интернет-спутников Starlink. Интернет-спутники были выведены на орбиту через 14 минут 46 секунд после старта.