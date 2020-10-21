SpaceX подготовила корабль Starship к тестовому "прыжку"
Планируется, что аппарат совершит "прыжок" на несколько десятков километров
Как отмечается, вскоре аппарат может сделать тестовый скачок примерно на несколько десятков километров.
Недавно Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может выполнить первый полет на околоземной орбите в 2021 году. При этом в силу технической сложности комплекса глава SpaceX не исключает, что испытания будут неудачными.
Boca Chica Police Siren— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) October 20, 2020
Ok folks. *Potential* Static Fire Test for Starship SN8!
NSF Live with Mary (@BocaChicaGal) and the NSF Squad.
➡️https://t.co/UGPoVVF5dt pic.twitter.com/q84PkdDNYj
Starship SN8 STATIC FIRE!! The first-ever triple Raptor Static Fire!— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) October 20, 2020
Mary (@BocaChicaGal) documenting history again!
➡️https://t.co/UGPoVVF5dt pic.twitter.com/NzCimSNp9O
Напомним, 4 сентября, компания SpaceX осуществила успешное испытание прототипа космического корабля Starship – Starship SN6. Прототип судна поднялся на высоту 150 метров.