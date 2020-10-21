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SpaceX подготовила корабль Starship к тестовому "прыжку"

Корабль Starship С открытых источников

Планируется, что аппарат совершит "прыжок" на несколько десятков километров

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, прошла еще один этап на пути к полноценному первому запуску корабля Starship: его демонстратор SN8 выполнил огневые испытания с тремя двигателями Raptor. Об этом сообщает NASASpaceflight.

Как отмечается, вскоре аппарат может сделать тестовый скачок примерно на несколько десятков километров.

Недавно Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может выполнить первый полет на околоземной орбите в 2021 году. При этом в силу технической сложности комплекса глава SpaceX не исключает, что испытания будут неудачными.

 

 

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Напомним, 4 сентября, компания SpaceX осуществила успешное испытание прототипа космического корабля Starship – Starship SN6. Прототип судна поднялся на высоту 150 метров.

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