SpaceX подготовила корабль Starship к тестовому "прыжку"

Планируется, что аппарат совершит "прыжок" на несколько десятков километров

Как отмечается, вскоре аппарат может сделать тестовый скачок примерно на несколько десятков километров.

Недавно Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может выполнить первый полет на околоземной орбите в 2021 году. При этом в силу технической сложности комплекса глава SpaceX не исключает, что испытания будут неудачными.

Boca Chica Police Siren



Ok folks. *Potential* Static Fire Test for Starship SN8!



NSF Live with Mary (@BocaChicaGal) and the NSF Squad.



➡️https://t.co/UGPoVVF5dt pic.twitter.com/q84PkdDNYj — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) October 20, 2020

Starship SN8 STATIC FIRE!! The first-ever triple Raptor Static Fire!



Mary (@BocaChicaGal) documenting history again!



➡️https://t.co/UGPoVVF5dt pic.twitter.com/NzCimSNp9O — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) October 20, 2020

Новости по теме: SpaceX отменила запуск ракеты за две секунды до старта

Напомним, 4 сентября, компания SpaceX осуществила успешное испытание прототипа космического корабля Starship – Starship SN6. Прототип судна поднялся на высоту 150 метров.