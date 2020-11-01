SpaceX планирует вывести на орбиту спутник GPS третьего поколения

Ракета Falcon 9 компании SpaceX. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Запуск ракеты-носителя запланирован на 5 ноября

Компания Илона Маска SpaceX планирует вывести на орбиту спутник GPS третьего поколения космических сил США. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что ракета Falcon 9 должна стартовать с космического комплекса 40 (SLC-40) на мысе Канаверал во Флориде. Сам запуск планируют провести в четверг, 5 ноября.

Как сообщают в компании, после разделения ступеней SpaceX посадит первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане. При этом сам космический аппарат развернется на орбите примерно через 1 час 29 минут после старта.

Ранее сообщалось, что NASA и SpaceX запланировали полет частного пилотируемого космического корабля к Международной космической станции в рамках миссии Crew-1 на 14 ноября. Crew-1 отправится на МКС со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди.

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Напомним, недавно компания SpaceX прошла еще один этап на пути к полноценному первому запуску корабля Starship. Тогда демонстратор SN8 выполнил огневые испытания с тремя двигателями Raptor.