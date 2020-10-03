SpaceX отменила запуск ракеты за две секунды до старта

Полет отменили по техническим причинам

Ракета Falcon 9 компании SpaceX. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 за 2 секунды до старта. Об этом сообщает Nasaspaceflight.com.

Отмечается, что ракета должна была доставить на орбиту спутник GPS для нужд Военно-воздушных сил США и гражданских пользователей. Запустить космическое судно планировали вчера, 2 октября, в 21:43 по местному времени с 40-го стартового комплекса на космодроме мыса Канаверал, штат Флорида.

Однако старт ракеты отменили за 2 секунды до начала по техническим причинам. В случае устранения этих проблем компания может осуществить следующую попытку запуска через сутки.

Известно, что спутник GPS III имеет вес в 3,8 тонны и должен стать еще одним элементом в орбитальной группе из 32 спутников глобального позиционирования. Этими аппаратами планируют постепенно заменить устаревшие спутники, которые обеспечивают сигнал GPS во всем мире. Цена одного из новых спутников составляет 577 млн долларов.

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Напомним, недавно SpaceX анонсировала испытания прототипа космического корабля для полета на Марс. Полет судна состоится в атмосфере Земли на высоте 15 километров.