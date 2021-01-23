SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 из-за погодных условий

Falcon 9 Фото из открытых источников

Космическое судно должно было осуществить самый масштабный запуск в истории

Компания SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Отмечается, что теперь запуск ракеты многоразового использования готовят на завтра, 24 января. Старт должен состояться в 17:00 по киевскому времени.

Как известно, компания SpaceX в рамках миссии Transporter-1 планирует вывести на околоземную орбиту 143 спутника, что является наибольшим количеством аппаратов, которую компания запускала за один раз.

Ранее космическая компания выводила только 64 спутника за раз, а предыдущий рекорд имела индийская миссия PSLV-C37, которая в 2017 году отправила на орбиту 104 спутника.

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Напомним, сегодня, 23 января, американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX планировала осуществить самый масштабный запуск спутников в истории космонавтики. Старт был запланирован на 9:40 (16:40 по Киеву) и должен был состояться во Флориде на комплексе SLC-40.