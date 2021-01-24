SpaceX осуществила самый массовый запуск спутников в истории космонавтики

Запуск Falcon 9 Фото из открытых источников

Ракета со спутниками стартовала с комплекса во Флориде

Американская компания SpaceX успешно начала историческую миссию Transporter-1, осуществив запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Известно, что космическое судно стартовало с комплекса SLC-40 в американском штате Флорида. В рамках указанной миссии на вокруг земной орбиты будет выведено 143 спутника.

Ранее SpaceX выводила лишь 64 спутника за раз, а предыдущий рекорд принадлежал индийской миссии PSLV-C37, которая в 2017 году отправила на орбиту 104 аппарата.

Напомним, американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX планировала осуществить самый масштабный запуск спутников в истории космонавтики вчера, 23 января. Старт был запланирован на 9:40 (16:40 по Киеву).

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Однако впоследствии стало известно, что SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда же запуск ракеты многоразового использования перенесли на сегодня.