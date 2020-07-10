SpaceX определила новую дату запуска десятой партии спутников Starlink

Falcon 9 Block 5 и Crew Dragon C205 во время миссии Crew Dragon In-Flight Abort Test. 19 января 2020 г. SpaceX

Запуск состоится 11 июля, в 17:54 по киевскому времени

Американская компания SpaceX 11 июля планирует запустить ракету-носитель Falcon-9, которая выведет на орбиту 57 спутников системы Starlink. Об этом сообщает SpaceX в Twitter

"Предварительно 11 июля в 10:54 EDT (17:54 по киевскому времени) состоится запуск ракеты Falcon 9 с 57 спутниками Starlink и 2 космическими аппаратами компании BlackSky", - говорится в сообщении.

Запуск должен был состояться 8 июля, однако из-за погодных условия старт отложили.

Два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky, которые будут доставлены на орбиту вместе с интернет-спутниками SpaceX, предназначенные для мультиспектральної съемки Земли, их розрізнююча способность около одного метра.

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Напомним, в июне ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту восьмую партию из 60 новых спутников системы Starlink