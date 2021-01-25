SpaceX начинает трансляцию запуска межпланетного корабля Starship SN9
Запуск должен состояться до 2:00 26 января
Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX запланировала сегодня осуществить запуск девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship. Запуск будет происходить в прямой трансляции.
Ожидается, что Starship SN9, который оборудован тремя двигателями Raptor, совершит "скачок" на 12,5 километров и управляемо приземлится на посадочную площадку рядом с местом старта.
Дороги вокруг космодрома SpaceX перекрыты до 2:00 26 января по киевскому времени, а значит запуск стоит ожидать в этот промежуток времени.
Starship SN9 установлен на пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас.
В Twitter Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".
Изобретатель добавил, что "скоро" на другом пусковом комплексе космодрома установят SN10. Всего SpaceX одновременно строит еще 7 космических кораблей различных модификаций.
В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 – ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".
Ранее компания Илона Маска SpaceX обнародовала полное видео неудачной посадки первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship SN8, который разбился в центре стартового поля.