SpaceX начинает трансляцию запуска межпланетного корабля Starship SN9

Высотное испытание Starship SN8 SpaceX

Запуск должен состояться до 2:00 26 января

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX запланировала сегодня осуществить запуск девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship. Запуск будет происходить в прямой трансляции.

Ожидается, что Starship SN9, который оборудован тремя двигателями Raptor, совершит "скачок" на 12,5 километров и управляемо приземлится на посадочную площадку рядом с местом старта.

Дороги вокруг космодрома SpaceX перекрыты до 2:00 26 января по киевскому времени, а значит запуск стоит ожидать в этот промежуток времени.

Starship SN9 установлен на пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас.

В Twitter Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

Изобретатель добавил, что "скоро" на другом пусковом комплексе космодрома установят SN10. Всего SpaceX одновременно строит еще 7 космических кораблей различных модификаций.

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 – ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

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Ранее компания Илона Маска SpaceX обнародовала полное видео неудачной посадки первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship SN8, который разбился в центре стартового поля.