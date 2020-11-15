SpaceX и NASA 15 ноября планируют отправить первый экипаж на МКС

Falcon 9 Фото из открытых источников

Crew-1 — первый из трех запланированных рейсов Dragon в течение 2020 и 2021 годов

В воскресенье, 15 ноября, компания Илона Маска SpaceX и американское космическое агентство NASA запланировали запуск ракеты Falcon 9 с первым оперативной миссией экипажа Dragon (Crew-1). Об этом говорится на сайте SpaceX.

Как отмечается, запуск ракеты на международную космическую станцию (МКС) должен состояться со стартового комплекса в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде. По предварительной информации, окно мгновенного запуска откроется в 19:27 EST 15 ноября, 00:27 UTC 16 ноября. В Киеве в это время будет 2:27 ночи (16 ноября).

После разделения ступеней SpaceX попытается посадить первую строчку Falcon 9 на беспилотный корабль Just Read the Instructions. Он будет размещен в Атлантическом океан.

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В рамках программы коммерческих экипажей астронавты NASA Майк Гопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт JAXA Соичи Ногучи будут отправлены на борт Dragon в ходе своей первой шестимесячной оперативной миссии к МКС.

К слову, онлайн трансляция запуска ракеты Falcon 9 будет начата примерно за 4 часа до старта.

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Напомним, на этой неделе космический корабль компании Илона Маска SpaceX — Crew Dragon, который должен доставить людей на Международную космическую станцию, — установили на стартовой площадке LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, США.