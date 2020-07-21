SpaceX доставила в космос военный спутник для Южной Кореи

Запуск компанией SpaceX ракеты-носителя Falcon 9 с военным спутником SpaceX

Аппарат Южной Кореи будет выведен на геостационарную орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту Земли первый военный спутник связи Южной Кореи ANASIS-II. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX в Twitter и на сайте.

Согласно сообщению, Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, в 17:30 по времени Восточного побережья США (00:30 по киевскому времени).

Отмечается, что через 8 минут 40 секунд после запуска многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 ее первая ступень приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Спутник ANASIS-II изготовила компания Airbus во Франции. Аппарат Южной Кореи будет выведен на геостационарную орбиту (36 000 км).

Военный спутник связи Южной Кореи SpaceX

В SpaceX отмечают, что ранета-носитель Falcon 9, которая использовалась в запуске спутника Южной Кореи, 30 мая вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon, который доставил астронавтов Дугласа Херли и Роба Бенкена на Международную космическую станцию.

Напомним, ночью 30 мая в США провели успешный запуск пилотируемого корабля компании SpaceX с двумя американскими астронавтами, Дугласом Херли и Робертом Бенкеном.

После чего Crew Dragon компании Илона Маска успешно пристыковался к Международной космической станции.

На прошлой неделе в американском космическом агентстве NASA назвали дату возврата многоразового космического корабля компании SpaceX Илона Маска, Crew Dragon и его экипажа с МКС на Землю. Предварительно, 1 августа корабль отсоединится от МКС, а 2 августа – вернется на Землю.