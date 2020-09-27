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SpaceX анонсировала испытания прототипа космического корабля для полета на Марс

Прототип корабля совершит полет в атмосфере Земли

Прототип космического корабля SpaceX Twitter / Elon Musk

Американская компания SpaceX планирует запустить прототип космической ракеты Starship для полета человека на Марс. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter.

Отмечается, что запуск состоится уже в октябре текущего года. Полет корабля состоится в атмосфере Земли на высоте 15 километров. Однако ранее планировали осуществить запуск на высотку 18 километров. Причина изменения параметров полета пока неизвестна.

Сейчас же Маск опубликовал фотографию части ракеты, на которой видно хвостовое оперение. "Носовой обтекатель и стабилизаторы – в следующем месяце", – написал он.

Напомним, недавно компания SpaceX осуществила успешное испытание прототипа космического корабля Starship – Starship SN6. Тогда прототип корабля поднялся на высоту 150 м, а затем приземлился.

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Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX вывела на околоземную орбиту 12-ю партию миниспутников сети интернет-покрытие системы Starlink. Запуск ракеты Falcon 9, на борту которой были размещены спутники, состоялся с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

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