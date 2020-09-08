Союз России и Беларуси: Лукашенко поддержал продолжение интеграции

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Договор о создании Союзного государства подписали в 1999 году

Президент Республики Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграцию республики и РФ в пределах Союзного государства. Об этом сообщает Союзное Вече.

"Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но сначала надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие, в рамках Союзного государства, проекты", - сказал Лукашенко.

Как отмечается, договор о создании Союзного государства был подписан в Москве 8 декабря 1999 года. Согласно его условиям, предусматривается создание единой государственной структуры с Конституцией, валютой, единым экономическим, транспортным, энергетическим пространством.

Новости по теме: Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни

Сейчас Россия и Беларусь тесно взаимодействуют в социальной, военной, экономической сферах. В частности, в прошлом году Россия и Беларусь подготовили проект углубленной интеграции стран, предусматривающий создание единого рынка, универсальных налогового и Гражданского кодексов. Всего разработана 31 дорожная карта, более половины из них уже согласованы сторонами.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Москва и Минск достигли прогресса в вопросе будущего Союзного государства.