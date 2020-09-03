Союз РФ и Беларуси: В Москве заявили о прогрессе в переговорах

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Премьер РФ приехал в Минск где состоялась встреча с Лукашенко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Москва и Минск достигли прогресса в вопросе будущего Союзного государства. Об этом чиновник рассказал на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Интерфакс.

"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мерами экономического характера, о которых мы договаривались", - сказал Мишустин.

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Также он уточнил, что стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

"Практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня", - сказал глава правительства РФ.

Напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что внешние силы пытаются разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции и вбить клин в отношения с Российской Федерацией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о причастности Украины к дестабилизации ситуации в Беларуси.