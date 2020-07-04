Советник Трампа заразилась коронавирусом

Дональд Трамп и Кимберли Гилфойл Фото из открытых источников

Сейчас у Кимберли Гилфойл нет симптомов

Советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Кимберли Гилфойл получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает CNN со ссылкой на руководителя аппарата финансового комитета предвыборного штаба Трампа Серхио Гора.

"После получения положительного результата теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы избежать любого риска. Она чувствует себя хорошо и сдаст еще один тест, чтобы подтвердить диагноз, поскольку у нее нет симптомов. Но в качестве меры пресечения будут отменены все будущие события", - отметил Гора.

Как известно, Гилфойл является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего. Он также сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным, но он все равно пошел на самоизоляцию.

Гилфойл получила положительный результат теста, когда находилась в Южной Дакоте, это было перед тем, как советник Трампа должна была принять участие в президентском мероприятии возле горы Рашмор.

Кимберли Гилфойл отвечает за сбор средств на предвыборную кампанию Дональда Трампа.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал "хорошей новостью" то, что усиленное тестирование в стране проявляет гораздо больше инфицированных коронавирусом.