Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси

В ООН осудили действия белорусских правоохранителей и призвали власти начать диалог с оппозицией

Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека принял резолюцию по применению насилия во время протестов в Беларуси. Об этом сообщает Euronews.

Как отмечается, документ поддержали представители 23 государств, две страны (Эритрея и Венесуэла) высказались против, еще 22 воздержались. Так, в нем говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия в отношении демонстрантов со стороны работников белорусских правоохранительных органов.

45/L.1 "Situation of #HumanRights in #Belarus in the run-up to the 2020 presidential election & its aftermath", requesting @mbachelet to monitor, present an oral update in 2020, & submit a written report at #HRC46, was adopted by vote: 23 in favor, 22 abstentions & 2 against https://t.co/JzINmBaTvZ pic.twitter.com/1SDlbt0xds