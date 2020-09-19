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Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси

Протест в Беларуси Фото из открытых источников

В ООН осудили действия белорусских правоохранителей и призвали власти начать диалог с оппозицией

Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека принял резолюцию по применению насилия во время протестов в Беларуси. Об этом сообщает Euronews

Как отмечается, документ поддержали представители 23 государств, две страны (Эритрея и Венесуэла) высказались против, еще 22 воздержались. Так, в нем говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия в отношении демонстрантов со стороны работников белорусских правоохранительных органов.

В частности, в ООН призвали власти Беларуси прекратить применение чрезмерной силы в отношении участников акций протеста и остановить произвол аресты. Кроме этого, 23 страны требуют освободить всех политзаключенных, журналистов, правозащитников и других задержанных в ходе протестов. 

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Также Совет ООН по правам человека обратился к действующей власти Беларуси с призывом начать диалог с политической оппозицией – Координационным советом и гражданским обществом.

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Напомним, недавно Европарламент поприветствовал создание Координационного совета как временного представительного органа народа Беларуси. Таким образом в Европе продемонстрировали свою позицию относительно непризнания результатов выборов и победы на них Александра Лукашенко.

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