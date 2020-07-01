Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня
Совбез ООН призывает к гуманитарной паузе на 90 дней
Совет безопасности ООН принял резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии коронавируса. Документ требует временно остановить боевые действия во всех мировых конфликтах, сообщил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко в Facebook.
По его словам, данная резолюция требует немедленно прекратить огонь и призывает к гуманитарной паузе на 90 дней.
"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец принял долгожданную резолюцию", - написал Николенко.
Как известно, в марте 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество прекратить боевые действия из-за пандемии коронавируса.
К слову, Папа Римский Франциск также в марте призвал людей прекратить все боевые действия в мире и объединиться в борьбе против COVID-19.