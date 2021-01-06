Сотрудники ФСБ, отравившие Навального, могут быть причастны к еще нескольким убийствам и покушениям в РФ, - Bellingcat

Алексей Навальный Facebook-страница Алексея Навального

В частности, речь идет об убийствах на Северном Кавказе

Журналист Bellingcat Христо Грозев заявил, что сотрудники ФСБ, которые предположительно отравили российского оппозиционера Алексея Навального, могут быть причастны к нескольким убийствам и покушениям на территории России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дождь".

Как отмечается, Грозев опубликовал 31 декабря данные о перемещениях сотрудников ФСБ - предполагаемых отравителей Алексея Навального. Так в документе содержится информация обо всех их поездках по России за прошедшие 16 лет.

Кроме восьми фигурантов расследования об отравлении, там содержится информация еще о двух сотрудниках института криминалистики спецслужбы.

Грозев заявил, что на основе этих данных можно сделать вывод о причастности группы еще к нескольким убийствам. Он также уточнил, что одного совпадения дат поездок со смертями общественных деятелей недостаточно, поэтому в данный момент Bellingcat проводит более детальный анализ.

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Как отмечается, журналисты Bellingcat занимаются расследованием возможной причастности сотрудников к смерти журналиста Тимура Куашева в 2014 году, лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева в 2019 году и отравления политика Владимира Кара-Мурзы-младшего в 2017 году.

"Все они имеют определенные элементы совпадений, которые требуют дополнительного расследования. Но я не хочу пока на сегодняшний день называть никаких имен. Особенно имена мертвых людей, потому что для их семей это может быть роковой день, если мы назовем, что это может быть связано с этой группой ФСБ. Поэтому, не имея на 100% доказательств, я не готов так говорить. Но эти совпадения - одни из тех, которые мы расследуем очень подробно", - заметил Грозев.

Он также рассказал, что Bellingcat имеет данные о работе "отравителей из ФСБ" на Северном Кавказе и их причастности к убийствам правозащитников и журналистов.

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Напомним, недавно Bellingcat, CNN и The Insider опубликовали совместное расследование, в котором говорится, что на основе данных о биллинге телефонных переговоров удалось установить имена как минимум восьми агентов ФСБ, которые причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок".