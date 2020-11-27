Сотрудники Amazon в Черную пятницу организуют забастовки

Склад Amazon Фото из открытых источников

Они хотят выступить с требованиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты

Сотрудники компании Amazon в нескольких странах планируют участвовать в забастовках и протестах в Черную пятницу. Об этом сообщает Vice.

Черная пятница является одной из крупнейших распродаж для компаний по всему миру. Сотрудники Amazon считают, что протестуя в этот день, им удастся добиться повышения зарплат и улучшения условий для работы.

Протесты пройдут в США, Великобритании, Мексике, Бразилии, Индии, Австралии под хештегом #MakeAmazonPay ("заставь Amazon платить").

Сотрудников Amazon обещают поддержать складские работники в Германии, подрядчики колл-центра в Филиппинах и производители одежды в Бангладеше.

Вместе с работниками Amazon в Черную пятницу также выйдут на митинг экоактивисты и сторонники движения За социальную справедливость. Они поддерживают их в требованиях вернуть зарплаты на докризисный уровень.

В Amazon уже отреагировали на информацию с митингами. Они заявили, что в полностью поддерживают своих сотрудников и уверены, что за этой информационной атакой стоят люди, которые имеют свои интересы.

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В октябре сообщалось, что в компании Amazon зафиксировали 19 816 случаев заражений коронавирусом среди сотрудников в США.