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Состояние Трампа было намного хуже, чем сообщали, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп

 AP Photo

У Трампа была лихорадка, а уровень кислорода в крови резко упал

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус признался, что состояние здоровья президента США Дональда Трампа был гораздо хуже, чем об этом заявляли официальные источники после подтверждения у него коронавируса. Об этом сообщает Fox News.

"Вчера мы были очень обеспокоены. У него была лихорадка, уровень кислорода в крови быстро упал", - отметил Медоус.

Однако, руководитель аппарата Белого дома подчеркнул, что с тех пор состояние Трампа "невероятно улучшилось". По словам Марка Медоуса, у американского президента повысился уровень кислорода в крови и спала высокая температура. 

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"Я очень оптимистичен, исходя из текущих результатов", - добавил чиновник. 

Напомним, на этой неделе стало известно, что Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией заболели коронавирусом COVID-19. 

Накануне врач президента США Шон Конли заверил, что Трамп "в хорошем состоянии" и не нуждается в аппарате ИВЛ. 

Однако, в СМИ сообщили, что в последнее время жизненно важные показатели президента были очень тревожными. Впоследствии ему провели кислородную терапию. 

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