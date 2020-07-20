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Соперница Лукашенко на выборах вывезла детей из Беларуси из-за угроз

Светлана Тихановская REUTERS

Светлане Тихановской угрожали арестом и тем, что заберут её детей

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей из страны из-за угроз. Об этом сообщила журналистка Наталья Радина, а впоследствии подтвердил и сама кандидат в президенты.

По словам Радиной, дети Светланы Тихановской находятся в одной из стран Европейского Союза. В какой именно, она не уточнила. Журналистка отметила, что она помогла вывезти детей, потому Тихановская обратилась к ней за помощью. 

"Я нахожусь сейчас в командировке в одной из стран Евросоюза. Я занималась сейчас переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали - ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей", - сообщила Радина.

Сама кандидатка подтвердила данную информацию, отметив, что дети сейчас находятся вместе со своей бабушкой.

"Да, дети действительно в безопасном месте. Наталья помогла нам это сделать", - отметила Тихановская.

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь рассмотрела заявление главного соперника действующего президента Александра Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико, однако не позволила зарегистрировать его кандидатом.

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