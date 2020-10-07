Соединенные Штаты ужесточили правила выдачи рабочих виз
На такой шаг пошли, чтобы защитить американских работников
Министерство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки заявило об ужесточении требований программу неиммиграционных виз H-1B, чтобы защиты американских работников. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Согласно сообщению, программа H-1B имела целью позволить американским работодателям заполнить пробелы в рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике. Однако сейчас программа вышла за установленные пределы, часто в ущерб работникам США.
Как отмечают в министерстве, более полумиллиона таких виз были использованы для перемещения американских рабочих, что повлекло снижение заработной платы в ряде отраслей промышленности на рынке труда США и стагнации заработной платы в определенных профессиях.
Известно, что новые правила, которые вступят в силу через 60 дней после опубликования в Федеральном реестре, предусматривают:
- сузить определение понятия "специальность", как это предусматривал Конгресс, закрыв широкомасштабное определение, которое позволяет компаниям манипуляции;
- требовать от компаний делать "реальные" предложения "реальным работникам", закрывая лазейки и предотвращая перемещение американских рабочих;
- усилить способность Министерства внутренней безопасности США обеспечивать соблюдение требований с помощью инспекций на рабочих местах и контролировать соответствие до, во время и после утверждения петиции H1-B.
Напомним, недавно Государственный департамент США аннулировал визу бывшему работнику посольства Украины в Вашингтоне Андрею Телиженко, который с адвокатом Трампа расследовал якобы незаконные действия американского экс-вице-президента Джозефа Байдена.