События в Вашингтоне - это однозначно не Америка, - Макрон

Из открытых источников

Президент подчеркнул, что Франция верит в прочность демократии США

То, что происходит сейчас в Вашингтоне - это однозначно не Америка. Об этом во время выступления заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент подчеркнул, что Франция верит в прочность демократии США.

"Я хочу высказаться о нашей дружбе и нашей вере в Соединенные Штаты. То, что происходит сейчас в Вашингтоне – это однозначно не Америка. Мы верим в прочность наших демократий. Мы верим в прочность американской демократии", - сказал Макрон.

Напомним, вчера, 6 января, в Вашингтоне сторонники Дональда Трамп собрались на многотысячный митинг, после чего отправились штурмовать Капитолий. По данным СМИ, во время беспорядков погибли четыре человека. Подробнее, что происходило в Вашингтоне читайте здесь.