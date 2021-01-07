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События в Вашингтоне - это однозначно не Америка, - Макрон

Из открытых источников

Президент подчеркнул, что Франция верит в прочность демократии США

То, что происходит сейчас в Вашингтоне - это однозначно не Америка. Об этом во время выступления заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент подчеркнул, что Франция верит в прочность демократии США.

"Я хочу высказаться о нашей дружбе и нашей вере в Соединенные Штаты. То, что происходит сейчас в Вашингтоне – это однозначно не Америка. Мы верим в прочность наших демократий. Мы верим в прочность американской демократии", - сказал Макрон.

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Напомним, вчера, 6 января, в Вашингтоне сторонники Дональда Трамп собрались на многотысячный митинг, после чего отправились штурмовать Капитолий. По данным СМИ, во время беспорядков погибли четыре человека. Подробнее, что происходило в Вашингтоне читайте здесь.

К слову, сегодня, 7 января, Конгресс США подсчитал голоса коллегии избирателей на выборах американского президента и официально утвердил победу Джо Байдена. После утверждения результатов голосования, 20 января состоится инаугурация новоизбранного главы страны.
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