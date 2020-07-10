Софийскому собору в Стамбуле предоставили статус мечети

Памятка меняет статус уже не впервые

Государственный Совет Турции предоставил Софийскому собору в Стамбуле статус мечети. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что этим решением отменяется постановление Совета министров страны от 1934 года о превращении собора в музей. Государственный Совет просили вернуть памятнику статус мечети еще в 2005 году, но тогда просьбу отклонили.

Государственный совет Турции обсудила вопрос о возможном изменении статуса собора Святой Софии из музея в мечеть еще 2 июля. На вынесение решения было 15 дней. Теперь власть вынуждена предпринять ряд шагов, чтобы превратить его в мечеть.

Софийский собор строился в 532-537 гг. по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император хотел, чтобы храм не имел равных в мире, и даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть.

В 40-х годах прошлого века, правительства Турции вынес решение о превращении собора в музей, а из христианских фресок и мозаик были счищены слои штукатурки.

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