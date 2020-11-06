Собаки обнаруживают коронавирус быстрее ПЦР-тестов - ученые

Немецкая овчарка Фото из открытых источников

Собак применяли для проверок в аэропорту Хельсинки

Ученые обнаружили, что собаки, которых используют в аэропорту финской столицы Хельсинки, идентифицируют пациентов с коронавирусом быстрее, чем ПЦР-тесты. Об этом пишет Daily Mail.

"Собаки-нюхачи лучше выявляют инфицированных коронавирусом людей, чем специализированные лабораторные исследования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, когда собак начали применять для проверок в аэропорту Хельсинки, животные останавливали людей, которые не имели симптомов заболевания. Этим людям проводили ПЦР-тесты на коронавирус, но все они оказались отрицательными.

Однако через несколько дней эти же люди сообщали ученым, что у них появились симптомы COVID-19.

Известно, что собаки годами использовались в научных экспериментах, поскольку они способны улавливать изменения запаха людей, которые могут свидетельствовать об определенной болезни, например, об изменениях в обмене веществ, вызванных онкозаболеваниями.

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Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины рассматривает возможность внедрения превентивного проекта по подготовке служебных собак для выявления лиц с признаками COVID-19.