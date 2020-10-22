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Сноудену предоставили бессрочный вид на жительство в России

Эдвард Сноуден

По словам адвоката, в условиях пандемии получить разрешение было достаточно долго и трудно

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов Америки Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в Российской Федерации. Об этом сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена, передает РБК.

"Долго получали, потому что в условиях пандемии это было достаточно долго и тяжело, слава богу, сейчас все нормально. Все было в общем порядке, никаких льгот у него не было", - сообщил адвокат.

Отметим, что Эдвард Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами. Власти Соединенных Штатов не один раз пытались добиться его уголовного преследования за разглашение государственных тайн.

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Напомним, в прошлом году власти США подали иск против экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена. Ведомство утверждало, что мемуары Сноудена Permanent Record ("Личное дело") нарушают договоренности о неразглашении, которые подписывал бывший сотрудник спецслужб.

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