Смертельное ДТП в Мали: Более 20 человек погибли, еще 21 человек травмирован

Смертельное ДТП в Мали Фото с открытых источников

Причиной ДТП стала чрезмерная скорость и несоблюдение правил дорожного движения

В Мали столкнулись микроавтобус и самосвал, в результате чего 22 человека погибли и еще 21 человек пострадал. Об этом пишет Al Jazeera.

Трагедия произошла накануне, 28 июля, в области Куликоро на национальной автомагистрали, связывающей город Кангаба и поселок Банкумана.

Так, в результате лобового столкновения по меньшей мере 22 человека погибли, еще 21 получил травмы различной степени тяжести. В министерстве транспорта считают, что причиной ДТП стала чрезмерная скорость и несоблюдение правил дорожного движения.

Напомним, ранее в селе Семиполки на 54 км автодороги Киев–Чернигов произошло столкновение автобуса, грузовика и легкового авто, в результате чего погиб человек. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Кроме этого, девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу. Также было перекрыто две полосы движения в направлении Чернигова.