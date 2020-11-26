Смерть украинца в Польше: Прокурор заявил, что вскрытие не позволило установить причину трагедии

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Сейчас ждут результатов токсикологических и гистопатологических исследований

Проведение вскрытия тела 44-летнего гражданина Украины, который скончался на прошлой неделе сразу после задержания с применением электрошокера, не смогло установить точную причину смерти. Об этом заявил спикер окружной прокуратуры в Лодзи, которая контролирует ход следствия, прокурор Кшиштоф Копаня, сообщает Укринформ.

"К сожалению, результаты вскрытия не дали возможность установить причину смерти. Поэтому будут осуществляться дальнейшие экспертизы, отобраны биологические образцы для проведения очередных анализов", - рассказал прокурор.

Он также уточнил, что предварительная экспертиза установила: мужчина на момент трагического происшествия был трезвым. В то же время пока не известны результаты токсикологических и гистопатологических исследований. Ожидается, что они поступят через несколько недель.

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"Сейчас идет опрос свидетелей, изучаются видеоданные, воспроизводится ход трагического события. Мы устанавливаем, при каких обстоятельствах применен электрошокер, поступили ли полицейские правильно, и могло ли его применение привести к смерти", - подчеркнул Копаня.

По его словам, ситуация является "сложной и нетипичной", а потому прокуратура должна все тщательно выяснить. Сейчас расследование дела передали в районную прокуратуру города Скерневице Лодзького воеводства.

Напомним, на прошлой неделе в Польше умер 44-летний гражданин Украины, смерть наступила сразу после задержаниеямужчины полицией в одном из населенных пунктов Бжезинского уезда Лодзького воеводства, тогда правоохранители применили электрошокер.